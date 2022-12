BuurtzorgT stelt cliëntenstop in tegen Zilveren Kruis

BuurtzorgT neemt geen verzekerden van Zilveren Kruis meer in behandeling. De zorgorganisatie heeft de capaciteit om nog honderden cliënten te behandelen, maar Zilveren Kruis vindt dat er elders voldoende zorg is ingekocht.

BuurtzorgT heeft de cliëntenstop per 9 december 2022 afgekondigd. De cliëntenstop duurt tot en met 31 januari 2023. In deze periode neemt BuurtzorgT geen nieuwe cliënten aan die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, De Friesland en de labels ZieZo en ProLife.

Cliëntenstop

De maatregel betekent dat BuurtzorgT in december en januari enkele honderden verzekerden bij Achmea/Zilveren Kruis niet in zorg kan nemen. Dit terwijl BuurtzorgT hier wel de behandelcapaciteit voor heeft. Achmea/Zilveren Kruis is volgens BuurtzorgT van mening dat er elders voldoende zorg is ingekocht. BuurtzorgT acht deze mening van Achmea/Zilveren Kruis dubieus gezien de vaak zeer lange wachttijden waar cliënten elders mee geconfronteerd worden.

BuurtzorgT

“Het cliëntenbelang staat bij BuurtzorgT altijd voorop”, aldus bestuurder Bas van Riet Paap van BuurtzorgT. “Wij betreuren het dan ook zeer dat cliënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, De Friesland en de labels ZieZo en ProLife de dupe zijn van deze cliëntenstop.”

Lees ook op Zorgvisie: BuurtzorgT: ‘Zilveren Kruis laat ggz-cliënten onnodig lang wachten’