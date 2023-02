CAHAL gaat besluit kinderhartchirurgie aanvechten

CAHAL, het oudste kinderhartcentrum, wil hiermee onomkeerbare gevolgen voor de continuïteit van de landelijke kinderhartzorg voorkomen. In de ogen van CAHAL vormt het voorgenomen besluit van minister Kuipers een gevaar voor de continuïteit van de landelijke kinderhartzorg. “We zetten alle middelen in om dit besluit en de gevolgen daarvan te voorkomen, met als inzet een minder schadelijk alternatief. We tekenen formeel bezwaar aan bij de minister en als dat niks oplevert stappen we naar de rechter”, zegt Douwe Biesma, voorzitter raad van bestuur LUMC.

Concentratie en kwaliteit

CAHAL pleit voor een zorgvuldige concentratie op basis van objectieve en toetsbare criteria en ziet zich daarin gesteund door de NZa. “De onderbouwing ontbreekt in het besluit. De motivering is onzorgvuldig, onvolledig en onjuist. Het is onbegrijpelijk dat wij als een van de twee grootste centra met de beste papieren zouden moeten sluiten. Daarmee verdwijnt de kinderhartzorg voor 6,5 miljoen inwoners uit het verzorgingsgebied van Amsterdam en Leiden. En alle in 26 jaar zorgvuldig opgebouwde expertise. Dit besluit raakt niet alleen ons maar de hele landelijke kinderhartzorg. Deze manier van concentreren dreigt eerder schade dan kwaliteitswinst op te leveren.”

CAHAL

Het CAHAL scoort, net als het Erasmus MC, het beste op alle criteria voor kinderhartzorg, blijkt ook uit de impactanalyse van de NZa. CAHAL behandelt gemiddeld een derde van alle kinderen met hartafwijkingen in Nederland en doet de meeste interventies bij volwassenen.

NZa: besluit is risicovol

Als gevolg van de voorgenomen concentratie van de kinderhartzorg zal meer dan de helft van de interventies moeten worden verplaatst. Dat geldt ook voor de medisch specialisten en de (schaarse) gespecialiseerde verpleegkundigen. “Dit is een zeer risicovol scenario waar ook de NZa voor waarschuwt. Het brengt de continuïteit van kinderhartzorg in gevaar door meer schakelmomenten en meer transporten. De beschikbaarheid van kinder-IC-bedden komt onder druk te staan in de centra die dicht moeten. Ook het voortbestaan van onze kinder-IC in Leiden komt op losse schroeven te staan”, zegt Biesma.

CAHAL: onvervangbare expertise

Het CAHAL is het enige centrum in Nederland dat hartpatiënten al voor de geboorte in de baarmoeder opereert en levenslang volgt. Met het weghalen van de kinderhartzorg dreigt deze expertise uit Nederland te verdwijnen. Dat geldt ook voor complexe hartinterventies en invasieve ritmebehandelingen bij kinderen en volwassenen, waarvoor CAHAL (inter)nationaal verwijscentrum is. CAHAL levert 41 procent van de publicaties en 59 procent van de Europese richtlijnen waarmee Nederlandse centra bijdragen aan innovatie en de verbetering van de behandelingen voor deze patiënten.

DC3

Biesma is voorstander van een minder rigoureuze concentratie naar drie centra kinderhartchirurgie: “Ook wij zien dat een vorm van concentratie nodig is. Er zijn minder ingrijpende alternatieven, zoals de overstap van vier naar drie centra. Laat kwaliteit van zorg zwaarder wegen dan regionale spreiding en kies voor de plekken waar de meeste expertise al aanwezig is. Behoud wat de afgelopen decennia is opgebouwd. Niet voor niets dringt de NZa erop aan om nu geen onomkeerbaar concentratiebesluit te nemen, vanwege de substantiële effecten voor de patiënten, de zorgprofessionals en de interventiecentra. We roepen de Tweede Kamer op om het debat aan te gaan over een minder ingrijpend alternatief.”

Biesma kondigde een eventuele gang naar de rechter al begin 2022 aan in een interview met Zorgvisie: LUMC vecht besluit kinderhartchirurgie juridisch aan.