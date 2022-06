CAK blijft problemen houden met inning Wmo en Wlz

Hoewel de dienstverlening van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) aan het verbeteren is, blijft de Nationale ombudsman veel klachten ontvangen over de publieke zorginstantie. Die int namens het ministerie van VWS onder meer de eigen bijdragen rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voornamelijk verouderde ICT-systemen en zogenoemde ketenproblematiek blijven voor problemen zorgen, met name bij de inning van de bijdragen voor de Wmo en de Wet langdurige zorg. Daardoor komen burgers in “onlogische, soms pijnlijk situaties” terecht. Zo werden zorgkosten in rekening gebracht na het overlijden van een echtgenote, werd een deurwaarder ingeschakeld zonder dat er vooraf persoonlijk contact was geweest en werden onbegrijpelijke facturen zonder toelichtingen en duidelijke overzichten gestuurd. Ook reageert het CAK regelmatig niet op vragen.

Vinger aan de pols

Sinds 2018 houdt de ombudsman “een stevige vinger aan de pols” bij de instantie om de dienst te verbeteren voor burgers die betalingen moeten doen aan het CAK. Dit blijft de ombudsman de komende tijd doen aangezien hij nog altijd “een aanzienlijke hoeveelheid klachten” ontvangt over het CAK. “De aard en omvang” van de klachten is in een jaar tijd onveranderd, aldus ombudsman Reinier van Zutphen. (ANP)