Calamiteitenhospitaal in UMC Utrecht open voor gewonden treinongeluk

Het calamiteitenhospitaal in het UMC Utrecht is opengegaan om slachtoffers op te vangen van het treinongeluk bij Voorschoten. Dit gebeurde vanmorgen om 4:30, na overleg met de Veiligheidsregio Holland Midden.

Het Calamiteitenhospitaal was binnen een half uur klaar voor gebruik. Het eerste slachtoffer is binnengebracht om 5:30 uur. In totaal zijn er tien slachtoffers binnengebracht.

Traumateam

Het traumateam van UMC Utrecht, met daarin onder andere trauma-artsen en verpleegkundigen, heeft de patiënten behandeld. Inmiddels zijn er vijf personen overgebracht naar de reguliere verpleegafdelingen van UMC Utrecht en vijf personen konden na behandeling naar huis.

Het Calamiteitenhospitaal is om 9:00 uur weer gesloten.