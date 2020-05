Campagne FMS, NHG en LHV: ‘Patiënt, kom naar je (huis)arts’

Medisch specialisten en huisartsen (FMS, LHV en NHG) hebben samen een voorlichtingsfilm gemaakt om mensen met klachten ervan te overtuigen dat een consult of behandeling beter is dan thuis afwachten, al dan niet uit angst besmet te worden met het coronavirus.

Veilig

De campagne roept mensen met klachten op zich te melden bij een zorgprofessional. Die kan dan een inschatting maken of bezoek aan ziekenhuis of andere zorgaanbieder nodig is. Ziekenhuizen willen met deze film patiënten er ook van verzekeren dat ze veilig zijn. Bovendien willen de artsen patiënten erop voorbereiden dat hun zorg soms op een andere manier verloopt: een deel van de consulten vindt plaats via (beeld)bellen.

Dat zegt Robin Peeters, voorzitter van de Nederlandse Internistenvereniging (NIV). Hij is internist in het Erasmus MC en lid van de werkgroep van de FMS die de hervatting van de reguliere poliklinische zorg vormgeeft. Zorgaanbieders kunnen de film vanaf vandaag op hun website plaatsen.

Bezoek blijft achter

FMS, NHG en LHV vinden de campagne noodzakelijk omdat het aantal bezoeken aan medisch specialisten en huisartsen sinds half april weliswaar iets toeneemt in vergelijking met de periode ervoor, maar nog steeds achterblijft vergeleken met begin dit jaar. De huisartsen hebben in maart en april ongeveer 600.000 minder mensen doorverwezen.

Ook wil een deel van de patiënten niet voor een consult of een behandeling naar een ziekenhuis, omdat ze bang zijn voor besmetting met het Covid19-virus. Zo ligt ook het aantal kankerdiagnoses lager dan voor de coronacrisis. Op het dieptepunt waren er 2200 kankerdiagnoses per week en dat aantal steeg eind april tot 2700, maar het normale aantal diagnoses is dertig procent meer: gemiddeld 3500.

Zorgen

“Ik maak me zorgen over het aantal mensen dat wacht om naar een arts te gaan”, vertelt Peeters. “Je wilt niet dat bepaalde ziekten zoals bijvoorbeeld kanker later wordt ontdekt dan nodig is. Daarom geldt voor ziekenhuizen dat we zo snel mogelijk de reguliere zorg willen hervatten. Planbare zorg kun je niet eindeloos uitstellen.”