Campagne moet jongeren informeren over rechten in de jeugdzorg

Jongeren, zorgprofessionals en ambtenaren zijn niet goed op de hoogte van rechten en regelingen. Ruim een derde van de jongeren binnen de jeugdzorg heeft geen kennis van relevante rechten en regelgeving in de jeugdzorg. De campagne ‘Ken je rechten’ moet daar verandering in brengen.

Dat blijkt uit onderzoek dat Jeugdstem, de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg, liet uitvoeren.

Informatieplicht

Volgens Jeugdstem hebben zorginstellingen een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om de informatieplicht.

Onderzoeksbureau Steda vroeg 133 kinderen en jongeren tussen de 12 en 21 jaar naar hun mening. Daaruit kwam dat ruim dertig procent van de cliënten niet weet wat zijn of haar rechten zijn. Ze hebben bijvoorbeeld vragen over wie in hun dossier mag kijken, of een mobieltje afgepakt mag worden en of er camera’s opgehangen mogen worden.

Campagne

Jeugdstem startte daarom de campagne ‘Ken je rechten’, om jongeren hierover te informeren. Volgens Yvette Nass en Stans Goudsmit, de jeugdombudsvrouwen van respectievelijk Den Haag en Rotterdam, zijn ambtenaren en medewerkers van zorginstellingen zelf ook vaak niet goed op de hoogte van kinderrechten en welke verplichtingen hierdoor ontstaan.

Volgens Nass is het belangrijk dat jongeren minder afhankelijk worden van ambtenaren en zorgmedewerkers voor hun informatie. Goudsmit pleit ervoor dat jeugdhulpinstanties met hun cliënten in gesprek gaan om te kijken op welke manier zij het beste geïnformeerd kunnen worden.

De campagne van Jeugdstem is vooral gericht aan jongeren en wat zij kunnen doen om zichzelf beter te informeren. Bestuurder Pieter Wetser: “Onze vertrouwenspersonen horen te vaak van jongeren dat zij niet weten wanneer iets wel of niet mag. Of welke rechten zij hebben wanneer zij in aanraking komen met jeugdzorg. Wij zeggen tegen jongeren en hun ouders of pleegouders: Kom in actie. Laat je horen en ga naar onze website.