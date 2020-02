Canadees AI-bedrijf voorspelde verspreiding coronavirus

Dit meldt Zorgvisie.

Het BlueDot-algoritme maakte gebruik van grote hoeveelheden data. Deze waren onder meer afkomstig uit medische nieuwsberichten in 65 verschillende talen en rapporten over de uitbraak van dierziekten. Ook werd gebruik gemaakt van informatie uit overheidskanalen.

Niet opgepakt door WHO

Daarmee kwam BlueDot, een bedrijf dat enkele tientallen artsen en programmeurs in dienst heeft, tot een nauwkeurige voorspelling. Deze werd net als andere onderzoekverslagen van het bedrijf naar overheidsorganisaties in een tiental westerse landen gestuurd, waaronder de VS en Canada. Desondanks werd het niet direct door de wereldgezondheidsorganisatie WHO opgepakt.

In de dagen die volgden, voorspelde BlueDot ook de verspreiding van het virus correct. Dit gebeurde onder meer op basis van gegevens van vliegmaatschappijen over de verkoop van tickets. Het BlueDot-algoritme voorzag dat het virus als eerste zou opduiken in achtereenvolgens Bangkok, Seoul, Taipei en Tokio.