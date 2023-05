Cao gehandicaptenzorg algemeen verbindend verklaard

De Cao Gehandicaptenzorg 2021-2024 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door minister van SZW Karien van Gennip. Dat betekent dat de cao-afspraken van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers in de gehandicaptenzorg.

Wanneer werkgevers en werknemers afspraken gemaakt hebben die in strijd zijn met de ge-avv’de cao zijn die niet geldig. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de ge-avv’de cao.

Concurrentie voorkomen

Cao-partijen Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en MEE NL willen graag dat de cao voor de hele sector geldt, zodat de arbeidsvoorwaarden in iedere gehandicaptenzorginstelling gelijk zijn er geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden kan plaatsvinden. Daarom hebben ze de minister gevraagd de nieuwe cao te laten gelden voor de hele branche.

Zolang een cao niet algemeen verbindend is verklaard, is de cao alleen van toepassing op instellingen die zijn aangesloten bij de werkgeversorganisatie(s) die aan tafel zitten bij de cao. In dit geval zijn dat VGN en MEE NL.