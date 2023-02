Ultimatum bonden aan NVZ: 10 procent meer loon met minimum 100 euro

De bonden eisen met terugwerkende kracht tot 1 februari 10 procent meer salaris in een cao van één jaar. Ook willen ze een kilometervergoeding die gelijk is aan het maximum dat de wet biedt: 21 cent. Nu is dat slechts acht cent per kilometer. Begin deze maand mislukten de cao-onderhandelingen. De bonden geven de werkgevers nog één kans voordat ze tot acties overgaan.

Het laatste bod van NVZ was 5 procent loon erbij per 1 februari en 5 procent op 1 december dit jaar. Een woordvoerder van NVZ vindt het ultimatum “heel, heel heftig, met heel veel eisen”. De ziekenhuiswerkgevers zeggen dat ze een “goed bod” hebben neergelegd. Ze komen begin volgende week met een reactie op de brief van de bonden.

Financieel moeite

NU’91-bestuurder Stella Salden: “In een economie waarin zorgprofessionals nu al vaak moeite hebben om financieel de eindjes aan elkaar te knopen, is het eindbod van de NVZ onacceptabel. De verwachte inflatie is namelijk hoger dan wat door de NVZ op tafel is gelegd. Daarnaast zijn de loonachterstanden nog niet eens weggewerkt.

Salden refereert aan het SER-onderzoek uit 2021, waarin dit adviesorgaan constateert dat zorgmedewerkers 6 procent minder verdienen dan in vergelijkbare beroepen bij de overheid en negen procent minder dan in de marktsector.

Toeslag over volledig uurloon

De onregelmatigheidstoeslag moet betaald worden over het volledige uurloon, eisen de bonden bij de NVZ: “Waarbij ook de hogere salarisgroepen niet meer uitgesloten worden”. Verder moet de werknemer het recht krijgen op onbereikbaarheid, op momenten dat hij of zij niet is ingeroosterd.

Ook willen de vakbonden dat de wensen van de werknemer leidend zijn voor de vaststelling van het basisrooster en moet de werknemer eerste keuze hebben. Joost Veldt, bestuurder CNV Zorg & Welzijn: “Je kunt niet altijd maar inleveren op je privéleven, omdat er weer gaten in het rooster moeten worden opgevuld.”

Actiebereidheid groot

De actiebereidheid is groot, aldus de verklaring van de bonden. Het laatste eindbod van de bonden is onlangs door de leden afgewezen. Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Het is onze leden echt menens. Ze kiezen zonder meer voor acties als de werkgever niet ingaat op de eisen in het ultimatum. Het aantal actiecomités in de ziekenhuizen groeit met de dag. Ook steeds meer niet-leden laten weten dat ze in actie willen komen.”

Het eindbod van de werkgevers is volgens de vakbonden “mooi verpakt, maar misleidend”. Het betekent een verslechtering van arbeidsvoorwaarden: geen koopkrachtbehoud, minder zeggenschap en meer flexibiliteit voor de werkgevers op de roosters. Ook wordt er flink gekort op vergoedingen die werknemers krijgen, zoals de verschoven diensttoelage.