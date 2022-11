Capaciteitsorgaan benoemt nieuwe directeur

Cisca Joldersma heeft bestuurskunde gestudeerd en is gepromoveerd op alcohol- en drugsproblematiekbeleid. Zij was tussen 2002 en 2010 lid van de Tweede Kamer namens het CDA met als portefeuilles Hoger Onderwijs en Zorg. Op dit moment is Joldersma senior adviseur bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Arbeidsmarkt in kaart brengen

Joldersma gaat per 1 december 2022 aan de slag. Zij neemt dan het stokje over van Jan Huurman, die de organisatie sinds maart 2022 als interim-directeur heeft geleid. “Meer dan ooit heeft het Capaciteitsorgaan een cruciale onafhankelijke rol bij het in beeld brengen van de arbeidsmarkt voor zorgprofessionals. Graag zet ik me daar met alle betrokken experts en alles wat ik in mij heb voor in.”