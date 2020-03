Tempel is klinisch psycholoog en regiomanager behandelzaken in de jeugdhulpverlening. Zij wordt lid van de commissie Veiligheid en Kwaliteit.

Telgen is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Twente en gespecialiseerd in de contractering in het sociaal domein. Hij wordt lid van de Auditcommissie.

Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand.