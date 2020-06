Careflex neemt hoofdkantoor Juzt over

Het hoofdkantoor van de gestopte zorginstelling Juzt in Breda is overgenomen door de Careflex Zorg Groep. De eigenaren van Careflex die jaren geleden begonnen vanaf een zolderkamer willen daarmee doorgroeien.

Dat maakt Careflex bekend. Jeugdhulpaanbieder Juzt staakte per april de zorgverlening, na vorig jaar al net aan een faillissement te zijn ontkomen. De zorgverlening is in de eerste maanden van dit jaar overgedragen aan vijf andere zorgaanbieders (GGZ Breburg, Jonge Kind Centrum, Sterk Huis, Stichting Vrouwenopvang Safegroup en Vigere).

Hierna was het vastgoed aan de beurt. Careflex heeft gemeld dit nu over te nemen.

Volgens Careflex, gespecialiseerd zorgaanbieder binnen de gehandicaptenzorg, ggz, ouderenzorg en jeugdzorg, werd in een eerder stadium samengewerkt met Juzt in de complexe jeugdzorg. “De relatie is goed en dat zie je terug in de overdracht”, stelt Vincent Schouten van Juzt. ” Juzt is de komende tijd nog te vinden in het hoofdkantoor, terwijl Careflex de voorbereidingen treft voor de verhuizing.”

Careflex stelt een volgende stap te nemen in de groei van de organisatie. Nardo Veldhuijzen en Hans Dons van Careflex zijn blij met deze stap. “Ooit zijn we gestart op een zolderkamertje. Een van de gesprekken die sterk heeft bijgedragen aan onze ontwikkeling heeft op dit adres plaatsgevonden met de directeur van het destijds daar gevestigde Bureau Jeugdzorg,” aldus Dons.

Volgens Careflex was de verhuizing nodig omdat Careflex steeds meer zorg levert. Veldhuijzen: “Het is onze missie om zo goed mogelijk cliënten en instellingen te ondersteunen en zorg te verlenen. Als instellingen vinden dat je dat goed doet, volgt daar automatisch meer zorgovername op.” Careflex zal komende maanden het pand verbouwen. Eind 2020 staat de verhuizing gepland.