Job Eijsink is ziekenhuisapotheker in opleiding bij het Isala ziekenhuis in Zwolle en toezichthouder bij de Zonnehuisgroep IJssel Vecht in Zwolle en Zorggroep Alliade in Heerenveen.

Jacqueline Joppe is voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep Elde Maasduinen en bestuurder bij het pensioenfonds PFZW.

De nieuwe leden gaan deel uitmaken van de commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie van de rvt.