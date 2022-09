Catharina ontwikkelt online tool voor behandeling etalagebenen

Dat meldt het Catharina Ziekenhuis op 6 september. Onderzoekster Anneroos Sinnige zal op het onderwerp promoveren aan Maastricht University. Het online hulpmiddel voorspelt de uitkomst van de therapie voor een specifieke patiënt op basis van verschillende factoren, zoals leeftijd, BMI en wel of niet roken.

Slagaderverkalking

Etalagebenen, of Claudicatio Intermittens, is een chronische ziekte en wordt veroorzaakt door slagaderverkalking. Patiënten hebben vaak kramp of pijn en moeten dan even stilstaan – vandaar de naam. Patiënten worden in eerste instantie doorverwezen naar een speciaal opgeleide fysiotherapeut voor gesuperviseerde beweeg- en leefstijltherapie. Dat is bewezen even effectief als een dotterbehandeling of omleidingen in het been.

De richtlijn die daarop is gebaseerd heeft betrekking op groepen patiënten met één specifieke aandoening. Sinnige bekeek in haar onderzoek of er betere zorg op maat mogelijk is. De nieuwe tool voorspelt de behandelresultaten op basis van vergelijkbare patiënten. Mede daardoor kan het ziekenhuis patiënten beter motiveren voor therapie.