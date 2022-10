Catharina Ziekenhuis boekt met AI-app 10 minuten tijdswinst bij beroertezorg

Het Catharina Ziekenhuis beschikt sinds kort over een applicatie die gebruiktmaakt van artificial intelligence (AI) bij patiënten met een beroerte. De tool detecteert automatisch afsluitingen van grotere hersenvaten die een herseninfarct veroorzaken. “Met deze software boeken we in ons ziekenhuis per patiënt zeker tien minuten tijdwinst”, zegt interventieradioloog Joris Hendriks.

Het Catharina Ziekenhuis vervult een regionale functie voor de behandeling van patiënten met een acuut herseninfarct op basis van een afsluiting van een van de grote hersenvaten. “Hoe eerder we die behandeling kunnen beginnen, hoe groter de kans op herstel voor de patiënt”, zegt Hendriks.

Realtime CT-beelden

Voorheen moesten radiologen tijdens diensten – als ze niet in het ziekenhuis waren – inloggen om CT-beelden te beoordelen. Met de nieuwe software kunnen de betrokken specialisten via een beveiligde app op hun telefoon bijna realtime de CT-beelden die in het Catharina Ziekenhuis zijn gemaakt, beoordelen. De software stuurt de radiologen direct de juiste beelden door en geeft een uitkomst: wel of geen afsluiting en waar deze afsluiting zich bevindt. “Via de app praat ik met de dienstdoende neuroloog die naar diezelfde beelden kijkt. Zo kunnen we samen – waar we ons ook bevinden – in één minuut beoordelen of de patiënt in aanmerking komt voor een IAT-behandeling”, vertelt Hendriks. “En iedere minuut tijdwinst in de behandeling voorkomt verdere schade aan de hersenen”, vult neuroloog Rob Gons aan.