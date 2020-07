Catharina Ziekenhuis en Medtronic versterken samenwerking

Het Catharina Hart- en Vaatcentrum en medtech-bedrijf Medtronic hebben een nieuwe overeenkomst gesloten. Het doel daarvan is om kennis te delen, de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de samenwerking met zorgaanbieders uit de regio te verbeteren.

Het Catharina Ziekenhuis en Medtronic werken al langer samen. Met het ondertekenen van de vernieuwde overeenkomst willen beide partijen gezamenlijk de vleugels verder uitslaan. Naast het aantoonbaar verbeten van de zorg en het uitwisselen van kennis en expertise, willen het ziekenhuis en de tech-onderneming de samenwerking met andere zorgaanbieders verder stroomlijnen.

Overbehandeling voorkomen

Het uitgangspunt is om per therapiegebied vast te stellen hoe de samenwerking met ziekenhuizen die patiënten naar het Catharina Ziekenhuis doorverwijzen, valt te verbeteren. Dat moet ertoe leiden dat patiënten zo dicht bij huis als mogelijk het voor- en natraject doorlopen. Door alleen door te verwijzen als dat echt noodzakelijk is, moet overbehandeling worden voorkomen en de druk op het ziekenhuis binnen de perken blijven.

Voordeel voor patiënten

“De ambitie voor de komende jaren is dat patiënten hier nog meer voordeel van hebben. Zowel de patiënten die naar ons worden doorverwezen als onze eigen patiënten,” zegt bestuursvoorzitter Piet Batenburg over de plannen. Het ondertekenen van de vernieuwde overeenkomst is één van zijn laatste daden voor hij het Catharina Ziekenhuis vaarwel zegt.