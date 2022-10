CBb schrapt aanwijzing NZa voor Regenboog Apotheken

De NZa had de aanwijzing gegeven omdat volgens haar de Regenboog apotheken met een brief in huis-aan-huis bladen in de regio’s Alkmaar en Bavel onjuiste en onvolledige informatie hebben verstrekt en daarmee de consumenten hebben misleid. In die brief hebben de apotheken laten weten dat hun contract met zorgverzekeraar VGZ met ingang van 1 januari 2021 wordt beëindigd en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn voor consumenten, onder andere wat betreft de vergoedingen van hun diensten.

Informatie niet onjuist

De apotheken gingen in beroep tegen de aanwijzing, omdat zij vonden dat zij de wet niet hebben overtreden. Het CBb geeft de apotheken daarin gelijk. Zij hebben terecht hun klanten geïnformeerd en de informatie was niet onjuist en spiegelde consumenten verschillende opties voor, aldus het college. Het CBb schrapt daarom de aanwijzing definitief. De uitspraak van het CBb is definitief.