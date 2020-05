CBS: 9000 meer sterfgevallen door corona

In totaal overleden bijna 36.000 mensen, terwijl naar schatting 27.000 mensen zouden zijn overleden als er geen epidemie was geweest, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag.

32 procent

Dit komt neer op een relatieve oversterfte van 32 procent. Het CBS baseert zich op het aantal overledenen dat in week 11 tot en met week 19 is geregistreerd en heeft dit gecorrigeerd naar seizoensgebonden factoren.

In de eerste tien weken van dit jaar, dus voor het coronavirus in Nederland was, zijn in ons land gemiddeld 3.134 mensen per week overleden. Daarna nam gedurende een aantal weken het aantal sterfgevallen per week toe. In week 14 was sprake van een piek (5.073 overledenen).

Oversterfte neemt af

In de afgelopen weken is echter te zien dat de piek van de oversterfte steeds verder afneemt. In week 19, vorige week, gaat het om ruim drieduizend overledenen. Dat zou naar schatting 2.900 zijn als er geen corona-epidemie was geweest.

Het door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gemelde dodental staat nog op 5.522, maar dat komt omdat niet alle overledenen worden getest op het coronavirus.