CBS: vorige week 2000 meer doden dan gemiddeld

Volgens de onderzoekers brengt dit beter in beeld hoeveel mensen in totaal zijn overleden aan het coronavirus. Het RIVM registreert alleen sterfgevallen van mensen die positief zijn getest op het virus, maar daardoor blijven ook overlijdens buiten beeld. Het RIVM telde vorige week 1016 sterfgevallen door Covid-19.

Twee tot vier keer meer doden

Het aantal overledenen nam afgelopen week het snelst toe in Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland. In Noord-Brabant en Limburg steeg het aantal sterfgevallen in de weken hiervoor het snelst, maar die toename lijkt volgens de onderzoekers af te remmen. Maar ook in week 14 zijn in deze twee zuidelijke provincies dubbel zoveel mensen overleden als gemiddeld.

In enkele gemeenten ligt het aantal overledenen zelfs vier keer hoger dan gemiddeld, schrijven de onderzoekers op basis van cijfers van week 13. Dat zijn Boekel, Uden, Meierijstad, Bernheze, Gemert-Bakel en Laarbeek in Noord-Brabant, Peel en Maas in Limburg en Heerde in Gelderland. In die laatste gemeente ligt volgens een woordvoerster van het CBS een verzorgingstehuis dat afgelopen week in het nieuws kwam omdat veel bewoners zouden zijn overleden aan Covid-19.

Vooral meer ouderen

De afgelopen week kwamen vooral meer ouderen te overlijden. Vorige week overleden naar schatting 1900 mensen van 65 jaar en ouder, twee derde meer dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. Tevens neemt het aantal mannen dat overlijdt het sterkst toe. Dat strookt met de RIVM-cijfers die specifiek over het nieuwe coronavirus gaan.

Het CBS heeft het sterftecijfer geschat op basis van de overlijdensberichten die het bureau tot nu toe heeft ontvangen, die waarschijnlijk rond de 80 procent van het totaal uitmaken. (ANP)