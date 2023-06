CbusineZ en Healthy.Capital investeren in ikHerstel

IkHerstel is ontwikkeld in het Amsterdam UMC en is sinds 2019 actief als zelfstandige onderneming. De app begon binnen gynaecologie maar is inmiddels ook beschikbaar voor patiënten binnen heelkunde.

Eigen regie en rust

De afgelopen jaren is het aantal ligdagen na geplande operaties sterk teruggebracht en worden veel operaties poliklinisch uitgevoerd. Doordat patiënten vaker en langer thuis revalideren is het belangrijk om patiënten begeleiding te bieden. Voor de patiënt draagt ikHerstel naast sneller herstel ook bij aan meer eigen regie en een rusiger gevoel.

Daarnaast worden poliklinieken ontlast, omdat zij minder telefoontjes van ongeruste patiënten krijgen en controleafspraken kunnen laten vervallen. In 2021 won ikHerstel de VGZ Zinnige Zorg Award.

Doorontwikkelen

Met de investering van CbusineZ en Healthy.Capital wordt de doorontwikkeling van huidige en ontwikkeling van nieuwe zorgpaden mogelijk gemaakt. Daarnaast komen er ook middelen beschikbaar om de implementatiecapaciteit en IT-infrastructuur te versterken.

Rogier van der Hooft, bestuurder bij CbusineZ, vindt dat ikHerstel relevant is in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA): “IZA zet zwaar in op de realisatie van het begrip passende zorg. Het streven naar de juiste zorg op de juiste plek, meer digitaal en hybride zijn belangrijke onderliggende doelen.”