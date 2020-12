CCN onderzoekt rol Apple Watch bij detectie hartritmestoornis

Cardiologie Centra Nederland (CCN) begint binnenkort met een onderzoek om de toegevoegde waarde van de Apple Watch bij de detectie van boezemfibrilleren. Dit betreft een hartritmestoornis die vaak voorkomt bij ouderen, en kan resulteren in een herseninfarct.

Steeds meer slimme horloges, of smartwatches, hebben functies om het hartritme te kunnen controleren. In Nederland hebben zo’n 100.000 mensen een hartritmestoornis zonder dat zij dit zelf weten. “Dit vormt een groot gevaar voor deze patiënten. Het is daarom van immens belang om deze patiënten zo goed en zo snel mogelijk op te sporen”, zegt professor Leonard Hofstra, cardioloog bij CCN en hoogleraar aan het Amsterdam UMC tegen ICT&health.

Belangrijke metingen

De nieuwste modellen van de Apple Watch, van eind 2018 en jonger, kunnen variabiliteit in hartslag meten en ze hebben ook een ESG-functie om ritmestoornissen vast te leggen. Bepaalde factoren, zoals hartfalen, vaatlijden, hoge bloeddruk, suikerziekte, hogere leeftijd en een reeds doorgemaakt herseninfarct, zijn gerelateerd aan een verhoogde kans op deze ritmestoornissen.

Tijdig handelen

Door patiënten die tot deze hoog-risicogroep behoren van een Apple Watch te voorzien, kan een hartritmestoornis mogelijk in een vroege fase al gedetecteerd worden, verwachten de onderzoekers. Wanneer het onderzoek laat zien dat de Apple Watch daar inderdaad toe in staat is, kunnen de stoornissen dankzij de vroege diagnose al behandeld worden voordat zich complicaties, als een herseninfarct, voordoen.

De eerste resultaten van het onderzoek worden eind 2021 verwacht.