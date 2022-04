CDA-fractie prikt preventie-luchtballon van eigen partij leeg

De Tweede Kamerfractie van het CDA ziet niets in een minimumleeftijd voor de verkoop van fastfood. Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van die partij had zo’n maatregel voorgesteld om ervoor te zorgen dat jongeren en kinderen gezonder gaan eten. De afvaardiging van de partij in het parlement vindt dat echter “te ver gaan”, schrijft Kamerlid Anne Kuik op Twitter.

Het WI stelde een grens “vergelijkbaar met die voor de aanschaf van alcohol en tabak” voor in een rapport over gezond eten. Kuik spreekt van “een belangrijk rapport” van “een onafhankelijke denktank”. Over een deel van de aanbevelingen, “zoals het aanpakken van reclames voor ongezond eten of meer ruimte voor gemeenten om fastfoodketens te reguleren”, is ze positief. Zo niet over het idee voor een minimumleeftijd.

“Als het probleem bij de fastfoodbedrijven ligt, moeten we daar de oplossing zoeken. En niet bij de jeugd”, aldus Kuik. (ANP)