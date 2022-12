CDA: kabinet focust op zorg bij handicap, vergeet toegankelijkheid

Het kabinet moet zich volgens Tweede Kamerlid Lucille Werner (CDA) meer inspannen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Dat wordt nu vaak vergeten volgens Werner omdat het kabinet zich vooral richt op de zorg voor deze groep, zegt ze tegen minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) tijdens een debat over emancipatie. “Als wij op het Malieveld konden komen, waren we er allang geweest.”

De verantwoordelijkheid voor het beleid voor mensen met een beperking ligt grotendeels bij zorgminister Conny Helder. Daardoor wordt volgens Werner alleen met een zorgblik naar deze groep gekeken en is er weinig aandacht voor bijvoorbeeld het toegankelijk maken van openbare ruimtes.

Emancipatie

“We moeten mensen met een handicap niet medicaliseren, we zijn de hele tijd maar met die zorg bezig”, aldus Werner, die Helder “überhaupt nooit” iets over emancipatie van mensen met een beperking heeft horen zeggen. “Dus ik wil concreet horen van de minister: hoe gaan wij om met twee miljoen mensen in dit land die achtergesteld en buitengesloten zijn? Op alle fronten: op onderwijs, op werk, op zorg, alles, noem het maar op.”

Beperkte blik

Lisa Westerveld (GroenLinks) vindt ook dat gehandicapten niet “door die kleine zorgbril” moeten worden bekeken door de politiek. “Mensen met een beperking hebben niet per se alleen maar zorg nodig”, aldus het Kamerlid. “Ze hebben op heel veel vlakken een klein beetje hulp nodig zodat ze net als ieder ander volwaardig met de samenleving kunnen meedoen.”

Verkeerde keuze

Daarom vindt de parlementariër het “principieel de verkeerde keuze” dat hiervoor alleen naar het ministerie van Volksgezondheid wordt verwezen. Enkele weken geleden presenteerde Westerveld nog een plan om ervoor te zorgen dat gehandicapten meer deel kunnen nemen aan de samenleving.

Dijkgraaf reageert

“Ik kan hier in beperkte mate iets aan doen binnen mijn eigen portefeuille”, zegt minister Dijkgraaf. Hij is namelijk wel verantwoordelijk voor emancipatiebeleid, maar niet voor beleid voor mensen met een beperking. Zo is dat afgesproken in het coalitieakkoord. Hij toont begrip voor de frustraties hierover van Werner en belooft daarom begin volgend jaar hierover in gesprek te gaan met de verantwoordelijke minister Helder. (ANP)