Cello krijgt nieuwe bestuursvoorzitter

Daarvoor was hij bestuurder bij ouderenzorgorganisatie Stichting Tangenborgh in Zuidoost Drenthe en directeur bij gehandicaptenzorgorganisatie ’s Heeren Loo. Huidig interim-bestuurder Marc Bindels blijft aan tot 1 februari.

Carrièrepad

Van der Linden stroomde vanuit de hbo-V studie in Amsterdam door naar Gezondheidswetenschappen in Maastricht. In zijn carrière binnen de langdurige zorg groeide hij van beleidsadviseur door naar manager, clustermanager, directeur en werd uiteindelijk bestuurder.

Dichterbij de organisatie

Van der Linden maakt bewust de overstap van de landelijk verspreide organisatie Humanitas DMH naar de regionale Brabantse organisatie Cello. Van der Linden: “Cello is voor mij een uitgelezen kans: een stevige, regionaal ingebedde organisatie, waarbij ik dichter bij de organisatie kan staan. Vanuit een inspirerende organisatievisie draagt Cello bij aan een goed leven van mensen met een beperking. Ik zie Cello als een ambitieuze organisatie vol energie en talenten. Ik hoop dat we die stevige basis kunnen gebruiken om samen vorm en inhoud te geven aan de zorg en ondersteuning van de komende jaren. Het zijn ingewikkelde tijden met een groeiend tekort aan collega’s. We hebben dus alle wijsheid en creativiteit nodig om collega’s aan ons te binden en te blijven werken aan een goed leven van cliënten en verwanten.”