Celstraf en tbs voor poging tot doodslag bij IrisZorg Nijmegen

De man ging in de ochtend van 8 augustus 2022 naar de locatie van IrisZorg in Nijmegen, waar hij onder behandeling stond. Hij nam daarbij onder meer twee vuurwapens en een zelfgemaakt explosief mee.

Haperde

Terwijl de man in gesprek was met twee behandelaren, loste hij een schot in hun richting. Vervolgens richtte de man zijn pistool op een andere medewerker van Iriszorg en haalde twee keer de trekker over. Omdat het pistool haperde, kwam het niet tot een schot. De drie toegesnelde politieagenten kregen ook een aantal keer het pistool op zich gericht. Verder gooide de man het zelfgemaakte explosief richting de politieagenten. De politie schoot herhaaldelijk (gericht) op de man, waarna hij kon worden aangehouden.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De psychiater en psycholoog concludeerden na onderzoek dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank houdt hier rekening mee bij de strafbepaling. Desondanks is een forse gevangenisstraf volgens de rechtbank passend. Deze straf is hoger dan de strafeis van de officier van justitie. De rechtbank legt naast een gevangenisstraf ook tbs met dwangverpleging op. De rechtbank vindt namelijk dat de man voor zijn stoornissen behandeld moet worden voordat hij terug kan keren in de maatschappij.

Tot slot moet de man aan meerdere slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 16.000 euro.