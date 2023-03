Centraal contactpunt thuiszorgaanvragen in Scheveningen

Ouderenzorgorganisaties Respect en Cardia hebben Aanmeldpunt ThuiszorgScheveningen opgericht. Inwoners van Scheveningen en verwijzers, zoals huisartsen, ziekenhuizen en welzijnsorganisaties, kunnen bij het aanmeldpunt terecht voor alle vragen over zorg aan huis en dagbesteding.

Het aanmeldpunt coördineert alle binnenkomende aanvragen over thuiszorg en zoekt de juiste zorgverlener voor de aanvrager. Op dit moment zijn er 23 aanbieders in Scheveningen die wijkverpleging aanbieden voor ouderen. Voor ouderen en mantelzorgers is het vaak lastig om te weten wie ze kunnen benaderen met hun vragen.

Matthijs de Jong, regiomanager extramurale zorg van Cardia, verwacht dat ook de zorgvraag groter zal worden. Dankzij de samenwerking tussen Respect en Cardia worden de wachtlijsten korter en is zorg sneller beschikbaar, zeggen beide partijen. Er wordt gewerkt aan uitbreiding met andere zorgorganisaties.