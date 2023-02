‘Chatbots zorgen voor kantelpunt’

Enkele zorgorganisaties experimenteren met een chatbot. Volgens Pearl bestaat de kans dat ChatGPT de diagnostische vaardigheden van artsen gaat overstijgen. Daarnaast is deze chatbot een uitkomst voor patiënten met een chronische aandoening die continue zorg nodig hebben, denkt hij.

Ook Ali Parsa, CEO van Babylon, is positief over de nieuwe technieken: “AI-gedreven spraaksystemen als ChatGPT, die in staat zijn patiënten informatie te contextualiseren, zullen zorg gaan leveren die meer gepersonaliseerd is en klinisch accurater.”

Niet iedereen enthousiast

Toch zitten er volgens hoogleraren Keymanthri Moodley en Stuart Rennie negatieve kanten aan de inzet van chatbots. Zo staat het zelflerende karakter van ChatGPT op gespannen voet met het principe van medische vertrouwelijkheid.

Een ander zorgelijk punt is dat ChatGPT referentiepunten fabriceert. Christiaan Vinkers en Jurjen Luykx, psychiaters, zijn daar tegenaan gelopen. “Soms zit ChatGPT er faliekant naast, maar de bot presenteert die onzin toch zelfverzekerd. Hulpverleners met weinig kennis zullen het dan voor waar aannemen.”