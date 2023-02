Chemotherapie thuis aanbieden vergroot kwaliteit van leven

Cliënten ervaren een grotere kwaliteit van leven en meer eigen regie als ze chemotherapie of immuuntherapie thuis krijgen. Dat komt naar voren uit onderzoek van Amstelring Wijkzorg in samenwerking met het Spaarne Gasthuis en Zorgbalans.

Van Wachtkamer naar Woonkamer is de treffende titel van het onderzoek dat Aenne Werner deed naar behandelingen met chemo- of immuuntherapie aan huis. Minder bezoeken aan het ziekenhuis betekent minder belasting van de patiënt en naasten. Patiënten ervaren een grotere kwaliteit van leven en hebben bovendien het gevoel dat ze beter geïnformeerd zijn en meer eigen regie hebben.

Ziekenhuis en wijk

Alle deelnemers aan het onderzoek geven aan dat deze manier van behandelen past bij de manier waarop ze willen leven met kanker. Ook komt naar voren dat de vijf betrokken wijkverpleegkundigen de aanpak een mooie aanvulling vinden op hun werkzaamheden. De uitkomsten bieden aanknopingspunten om ook andere patiëntgroepen op deze manier te helpen. Dat zou verdere samenwerking tussen ziekenhuis en wijkzorg betekenen.

Toegang tot epd

De wijkverpleegkundigen hebben voor de toediening van de chemotherapie, of immuuntherapie toegang tot het epd van het ziekenhuis. Zo konden ze bijvoorbeeld bloeduitslagen, veranderingen in het behandelplan en informatie over medicatie inzien. Dat ging niet altijd gemakkelijk. Werner: “Sommigen vonden dat ze in het epd niet genoeg konden zien. De gegevens waren wel beschikbaar, maar de wijkverpleegkundigen wisten niet hoe en waar. Het epd van het ziekenhuis is wat dat betreft voor buitenstaanders een ingewikkeld systeem. Pas als je er dagelijks mee werkt, weet je hoe je het goed kunt gebruiken.”

Sterker verhaal door data

Het gaat om een kleinschalig onderzoek met vragenlijsten, interviews en data die via het Omaha System uit het ecd PUUR van Amstelring kwam. “Als alle bronnen de gegevens bevestigen, heb je een sterker verhaal”, zegt Werner. “Er zijn meer best practices op dit gebied, maar de zorgverzekeraar ziet de uitkomsten uit dit onderzoek als evidence based waardoor je meer impact hebt. De resultaten worden dan ook gebruikt om opnieuw te kijken hoe chemotherapie, of immuuntherapie thuis gefinancierd kunnen worden.”