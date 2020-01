China: 571 mensen besmet met coronavirus

Het aantal mensen bij wie in China het nieuwe coronavirus is vastgesteld, is gestegen naar 571. Zeventien mensen in de leeftijd van 48 tot 89 jaar zijn tot dusver aan het virus bezweken, meldde persbureau Xinhua. Ze woonden allemaal in de provincie Hubei, waarvan Wuhan de hoofdstad is.

Wuhan geldt als het epicentrum van de virusuitbraak. Het uitgaand verkeer en het openbaar vervoer is er stilgelegd. Ook zijn wegen afgesloten. In Rome is donderdag nog een vliegtuig uit Wuhan geland. Van de ruim tweehonderd mensen aan boord werd op de luchthaven Fiumicino de lichaamstemperatuur opgenomen. Daarbij is gebruikgemaakt van een speciale scanner, meldde persbureau ANSA. Er zijn voor zover bekend geen dragers van het virus gesignaleerd.

Vooralsnog zijn er buiten China zeven gevallen bekend. Het gaat om drie mensen in Thailand en in Japan, Taiwan, de VS en Zuid-Korea elk één geval. Ook in de autonome Chinese steden Macau en Hongkong is sprake van één geval elk. Volgens de Chinese autoriteiten zijn er bijna 5000 mensen die medisch worden geobserveerd omdat ze contact met patiënten hebben gehad.

Bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève wordt donderdag opnieuw overlegd over de vraag of er sprake is van een “medische noodsituatie van internationale zorg”. Dat zou betekenen dat er een internationale aanpak moet komen voor het probleem, zoals eerder gebeurde bij het zika-virus en de ebola-uitbraak.

