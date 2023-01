Chronisch zieken hebben minder vertrouwen in zorg

Het vertrouwen in de gezondheidszorg en de medische mogelijkheden bij mensen met een chronische ziekte is gedaald ten opzichte van 2020. Het vertrouwen is nog wel hoger dan voor de coronacrisis. Een deel van de mensen maakt zich ook zorgen over de oplopende personeelstekorten en over de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst, blijkt uit onderzoek van het Nivel.