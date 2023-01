Cid Berger directeur zorgverzekeraar De Friesland

Hofenk: “Na elf mooie jaren bij De Friesland is het tijd voor de volgende stap in mijn carrière. De komende tijd ga ik daar verdere invulling aan geven. Ik heb met heel veel plezier bij De Friesland gewerkt. We zijn er met elkaar goed in geslaagd om De Friesland stevig te verankeren in de regio en zijn een belangrijke partner in veel netwerken.”

Volgens Berger is de basis van De Friesland uitstekend: “Financieel staan we er goed voor en we hebben hele loyale klanten in de regio. De Friesland laat ook een mooie ontwikkeling zien in de dienstverlening, met een hoge waardering en klanttevredenheid. We zetten vol in op de ontwikkeling van nieuwe diensten zoals Dokter Appke, Sterk te Werk en Samen Fitter.”