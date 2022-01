Clémence Ross stopt als bestuurder bij Agora

Agora

Clémence Ross werd in 2013 de nieuwe bestuurder van Agora, het landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg. Agora is een onafhankelijk landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg dat zorgdraagt voor afstemming tussen de verschillende bij palliatieve zorg betrokken organisaties op landelijk niveau.

Palliatieve zorg

Ross was van 2002 tot en met 2007 staatssecretaris van VWS. Daarvoor was zij vanaf 1998 lid van de Tweede Kamer. In beide functies was zij sterk betrokken bij de ontwikkeling van palliatieve zorg.

Agora is inmiddels op zoek naar een nieuwe bestuurder en heeft een wervingsprocedure gestart via PublicSpirit.