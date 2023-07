Cliënt ontdekt dat 160 GGzE-medewerkers meekeken in haar dossier

Een cliënt kwam erachter dat zeker 160 medewerkers haar dossier inzagen via het computersysteem User. Dat meldt de Gelderlander.

Klacht

De cliënt had twee behandelaars bij GGzE, de organisatie die voornamelijk te werk gaat in de regio Eindhoven. Ze vond het ‘vreselijk’ dat zoveel anderen mee hebben gekeken met haar dossier. In augustus vorig jaar diende zij een klacht in.

“Mede naar aanleiding van uw klacht gaan we de logging- en monitoring-procedure herzien en het autorisatiebeleid herijken”, zo beloofde Luc Kenter haar in maart. Als toenmalige interim-voorzitter van de raad van bestuur had hij vanwege haar klacht een intern onderzoek laten uitvoeren.

Rechtmatige toegang

Ondanks de belofte die Kenter maakte, vermelde hij ook dat de GGzE volgens hem op zich niks verkeerd had gedaan. Hij liet weten: “De onderzoekscommissie heeft geconcludeerd dat de medewerkers die uw dossier hebben bekeken, dit op grond van de hen toegekende autorisatie hebben gedaan. Oftewel, de toegang die medewerkers tot uw dossier hadden, is rechtmatig.”

Zorginstellingen zijn al jaren verplicht om de systemen zo in te richten dat alleen de behandelaars inzage hebben in het dossier van cliënten. Het is niet bekend of de onderzoekscommissie het GGzE-systeem User ook heeft getoetst aan de wettelijke regels die gelde voor bescherming van medische dossiers.

De GGzE reageert niet op de vraag van het ED om inzage in het onderzoek. Ook de vrouw zelf kreeg slechts een mondelinge toelichting. De huidige raad van bestuur van de GGzE ontkent dat alle 2400 medewerkers toegang hebben tot dossiers van alle 11 duizend GGzE-cliënten.

Essentiële vragen niet beantwoord

Toch erkent de raad wel dat het in een aantal gevallen mis is gegaan. De raad van bestuur van GGzE zegt: “Alleen als een medewerker betrokken is bij de behandeling of begeleiding van de specifieke cliënt wordt deze geautoriseerd voor inzage. De afgelopen tijd zijn er gevallen geweest die niet voldoen aan deze norm. Daarop zijn maatregelen genomen.”

Uit de brief van Kenter blijkt dat hij, ook na het onderzoek, essentiële vragen van de cliënte niet kon beantwoorden. Zo wist hij bijvoorbeeld niet of cliënten toestemming geven welke medewerkers hun elektronisch dossier mogen inzien en hoe dit is geregeld. Volgens de huidige raad van bestuur is er de afgelopen vier maanden gewerkt aan ‘verdere verbeteringen op het gebied van autorisatie’.

‘Grote reorganisatie’

Afgelopen maandag is GGzE begonnen met een grote reorganisatie. Een deel van de medewerkers wordt in wijkgerichte teams ondergebracht om op deze manier cliënten dichtbij, vanuit de eigen wijk, te helpen.

Intern is hier onrust over ontstaan. Zo vrezen sommige cliënten dat ze afscheid moeten nemen van vertrouwde behandelaars, en verlies van expertise. Ook over privacy zijn er zorgen. De wijkteams moeten intensief gaan samenwerken met onder meer familie van cliënten, verenigingen, huisartsen en andere zorgorganisaties.