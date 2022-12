Cliëntenorganisaties pleiten voor betere borging rechtspositie Wzd

Ieder(in), KansPlus en het LSR vragen dringend om flankerend beleid om de rechtspositie van mensen met een beperking te borgen in de Wet zorg en dwang (Wzd). Dat doen zij naast het advies dat aanbieders, brancheorganisaties en cliëntorganisaties hebben opgesteld over de vereenvoudiging van het Wzd-stappenplan.

De cliëntenorganisaties zien ‘belangrijke tekortkomingen’ in het advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’, die vooral samenhangen met de bevindingen en conclusies naar aanleiding van de tweede fase van de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wzd. “We ondertekenen het advies, maar zien daarnaast de dringende noodzaak voor flankerend beleid”, aldus Ieder(in), KansPlus en het LSR. Hierover hebben de cliëntenorganisaties minister Helder van Langdurige zorg een brief gestuurd.

Vereenvoudigd Wzd-stappenplan

Sinds mei 2022 zijn cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, Ieder(in), KansPlus, LOC en het LSR, de beroepsverenigingen NIP, NVAVG, NVO, Verenso, V&VN en de brancheorganisaties ActiZ, VGN en een coalitie van aanbieders van kleinschalige zorg in gesprek over een vereenvoudiging van het stappenplan. Dit leidde in september tot het voorlopige advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’. Hierin staan concrete voorstellen om het stappenplan om te vormen tot een regeling die meer ruimte laat om per cliënt individuele keuzes te maken.

Het advies was voorlopig, omdat de verschillende partijen eerst de uitkomsten van de tweede fase van de evaluatie van de Wvggz en Wzd wilden afwachten, alvorens dit advies definitief vast te stellen. “De uitkomsten van de evaluatie leiden ertoe dat wij, Ieder(in), KansPlus en het LSR, het advies alleen kunnen ondertekenen onder de voorwaarde dat er flankerend beleid komt om de rechtspositie van mensen met een beperking te borgen.”