Cliëntenorganisaties trekken zich terug uit gesprekken met VGN en ZN

Al langere tijd hameren KansPlus, Helpende Handen, 2CU, Dit Koningskind, EMB Nederland, LFB, Het LSR, Sien, Per Saldo, Naar-Keuze en Ieder(in) erop dat het perspectief van mensen met een beperking en hun naasten onvoldoende is geborgd in dit akkoord.

Geen stem in akkoord

Stijgende kosten en problemen op de arbeidsmarkt zijn redenen dat de gehandicaptenzorg onder druk staat. Dit was de aanleiding voor VGN en ZN om in februari 2022 een landelijk akkoord voor een transitie naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg op te zetten.

De genoemde cliëntenorganisaties kwamen eigenlijk direct met de oproep dat het cliënten- en naastenperspectief ontbrak. Ondanks dat er veel contact is geweest met VGN en ZN, krijgen de vertegenwoordigende organisaties van mensen met een beperking en hun naasten geen volwaardige, betekenisvolle stem in het akkoord.

Cliëntenorganisaties niet vrijblijvend

Volgens de cliëntenorganisaties kan het niet zo zijn dat zorgkantoren en zorgaanbieders alleen met elkaar hier afspraken over maken. Volgens het VN-verdrag Handicap is het betrekken van cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigheid niet vrijblijvend. De cliëntenorganisaties vormen een ‘diepgewortelde achterban’ van mensen met een beperking en hun naasten.

Daarom hebben de organisaties laten weten geen mogelijkheid meer te zien om op een wezenlijke manier bij te dragen aan de acties van het landelijk akkoord. Wel blijven zij zich inzetten voor de ‘Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. Daarin zijn cliëntenorganisaties goed gepositioneerd en worden mensen met een beperking en hun naasten betrokken bij de te nemen acties.