Cliëntenraad kiest nieuw lid raad van toezicht SIG

De cliëntenraad heeft volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) het recht een persoon voor te dragen voor de benoeming van een lid van de raad van toezicht. Bij SIG werden daarom dubbele selectiecommissies gevormd, die het met elkaar eens dienden te worden in de sollicitatieprocedure voor de nieuwe toezichthouder. De selectiecommissie van de centrale cliëntenraad ging in overleg met de selectiecommissie van de raad van toezicht en maakte duidelijk dat ze bij alle stappen in het proces nauw betrokken wilden worden. Vooraf was de verwachting van deze samenwerking voor de organisatie spannend.

Dubbele sollicitatiegesprekken

Het proces begon met een inventarisatie van wat een toezichthouder bij SIG in huis moet hebben. Cliënten hebben met onafhankelijke externe ondersteuning eerst een profielschets opgesteld. Vanuit dit profiel, met pictogrammen voor diegenen die moeite hebben geschreven tekst, werd de vacature gepubliceerd in overleg met de selectiecommissie van de raad van toezicht.

Vervolgens werden enkele kandidaten geselecteerd uit de berg sollicitatiebrieven. Ook in de daarop volgende sollicitatiegesprekken, die ‘dubbel’ werden gehouden – separaat met beide selectiecommissies – was hierdoor volop ruimte voor de vragen en meningsvorming van cliënten. Selectiecriteria werden in woord en beeld afgestemd.

Unanieme keuze

Uiteindelijk werd unaniem dezelfde nieuwe toezichthouder voorgedragen. Cliënten en toezichthouders kwamen onafhankelijk van elkaar tot dezelfde profielschets, selectie en uiteindelijke voordracht.

Gebaren en kleuren

De SIG hanteert in alle geledingen van de organisatie de methode ‘Totale Communicatie’, waarbij verschillende communicatiemiddelen worden ingezet, zoals pictogrammen, foto’s, gebaren, kleuren en stappenplannen. Met ondersteuning van deze methodiek wordt maandelijks de mening van de centrale cliëntenraad gevraagd over zaken die de organisatie en daarmee ook de belangen van cliënten raken.