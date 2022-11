Cliëntenstop en aanwijzing voor Eerst Zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft thuiszorgorganisatie Eerst Zorg in Weesp een aanwijzing. Ook mag Eerst Zorg geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Eerst Zorg is onderdeel van RNK Global Investments en kent volgens de IGJ tekortkomingen op het gebied in de kwaliteit van zorg. Hierbij gaat het om tekortkomingen op de thema’s: de cliënt, afgestemde zorg, veiligheid, kwaliteit en personeel en covid-19. Eerst Zorg heeft geen beleid op het gebied van covid-19 en cliënten kunnen hun cliënten-dossier niet inzien. Ook zorgt de zorgaanbieder niet dat er voldoende deskundigen beschikbare zorgverleners beschikbaar zijn en is er geen aandacht voor deskundigheidsbevordering bij zorgverleners.

Omdat de IGJ vaststelt dat de huidige cliënten van Eerst Zorg niet kunnen rekenen op de noodzakelijke zorgmomenten, mag Eerst Zorg niet uitbreiden. De cliëntenstop duurt totdat aan de normen in de aanwijzing van de IGJ is voldaan.