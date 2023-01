Cliëntondersteuners luiden noodklok over zorgjungle

Dat blijkt uit een online enquête van MEE cliëntondersteuners. De cliëntondersteuners van MEE, een coöperatieve vereniging van regionale organisaties, helpen kwetsbare burgers hun weg te vinden in het ingewikkelde zorgsysteem, zodat zij tijdig de juiste hulp krijgen.

MEE-onderzoek

MEE heeft een signaleringsrapportage gepubliceerd, die is gebaseerd op online onderzoek in augustus 2022, onder bijna vierhonderd MEE-cliëntondersteuners naar knelpunten in wet- en regelgeving. Op 25 januari is deze rapportage aangeboden aan D66-Kamerlid Fonda Sahla. MEE wil met het onderzoek oplossingsrichtingen aanreiken aan wetgevers, beleidsmakers en -uitvoerders, die hen inspireren tot het aanpakken van deze knelpunten.

Schotten in de hulpverlening

Bijna 90 procent van de respondenten geeft aan dat in het afgelopen jaar de meervoudige problematiek van hun cliënten is toegenomen. Terwijl het zorgsysteem hier niet op is ingericht. Er zijn te veel schotten in de wet- en regelgeving. Ook geeft tweederde aan dat zij de wachtlijsten bij gemeenten en zorgaanbieders zien oplopen. Hierdoor ontstaat een stapeleffect: wachtlijst op wachtlijst. Dit heeft ook effect op de werkdruk van cliëntondersteuners: die is bij 58 procent toegenomen.

Domeinoverstijgende ondersteuning

Het recht op cliëntondersteuning is geborgd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Daardoor bestaan er twee financieringsstromen. Deze tweedeling zorgt voor een scherpe afbakening van wat ondersteuners wel en niet mogen doen. Dit staat domeinoverstijgend werken in de weg, terwijl cliëntondersteuning juist gericht is op vraagstukken over meerdere levensdomeinen.

Eén loket

De knelpunten uit de signaleringsrapportage illustreren dat het zorgstelsel piept en kraakt. Een vraag naar hulp of ondersteuning houdt zich niet netjes aan de schotten tussen wetten of uitvoerders. Yvon van Houdt, directeur MEE NL: “Wanneer cliëntondersteuners domeinoverstijgend kunnen werken, verbetert de toegang tot zorg voor kwetsbare burgers. Juist nu de zorg zo onder druk staat, moet cliëntondersteuning voor iedereen toegankelijk zijn. Ongeacht met welke wet of regeling de hulp- of zorgvraag te maken heeft, of in welke gemeente iemand woont. Daarom pleiten wij voor één loket voor domeinoverstijgende cliëntondersteuning. We gaan graag in gesprek met de politiek hoe dit het beste geregeld kan worden.”