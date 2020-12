CNV Jongeren bepleit verlagen zorgpremie en afschaffen toeslag

Om onnodige schulden bij jonge mensen te voorkomen wil CNV Jongeren dat de zorgpremie omlaag gaat en dat de zorgtoeslag wordt afgeschaft. De bond meldt op basis van eigen onderzoek dat een op de drie zorgtoeslag moet terugbetalen, omdat hij of zij niet op de hoogte is dat je zelf actief je zorgtoeslag moet stopzetten wanneer je inkomen stijgt. Aan het onderzoek hebben 319 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar meegedaan.

Volgens CNV Jongeren komt de melding dat de zorgtoeslag ten onrechte is ontvangen, vaak pas na enkele maanden. Daardoor moeten velen honderden – en soms duizenden – euro terugbetalen aan de Belastingdienst, terwijl velen het financieel toch al niet makkelijk hebben.

Gebrekkige voorlichting

Gebrekkige voorlichting over de zorgtoeslag zorgt er volgens CNV Jongeren voor dat jonge werknemers bovenop hun studieschuld nog een extra schuld opbouwen. “Dit gaat niet om kleine bedragen: 20 procent van de jongeren moet meer dan duizend euro terugbetalen aan onterecht ontvangen zorgtoeslag, simpelweg omdat ze niet weten dat ze het zelf stop moesten zetten. Eén op de drie moet zelfs een betalingsregeling aangaan.”

Toeslagenstelsel ‘te ingewikkeld’

Volgens voorzitter Justine Feitsma van CNV Jongeren is het toeslagenstelsel veel te ingewikkeld. “Jongeren willen echt niet meer toeslag ontvangen dan waar zij recht op hebben, maar komen nu toch in de problemen vanwege de onduidelijkheid in het systeem. Dit kan worden opgelost door de zorgpremie te verlagen en de zorgtoeslag af te schaffen.” De vakbond is een petitie begonnen om steun voor dit plan te krijgen. (ANP)