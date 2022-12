CNV: juridische procedure om covidregeling zorgmedewerkers

De CNV start “zo snel mogelijk een juridische procedure” wegens de manier waarop het kabinet een vergoeding wil regelen voor mensen die in de zorg werken en langdurige coronaklachten hebben opgelopen. De vakbond is “bijzonder ontevreden” met een vrijdag door minister Conny Helder (Langdurige Zorg) gepresenteerd voorstel.

“Het is stuitend dat de minister niet na wil denken over aansprakelijkheid voor de ontstane situatie en de hele zaak teruglegt op de onderhandelingstafel van werkgevers en vakbonden. Daarmee maakt ze de rol van het ministerie van VWS in dit drama kleiner dan hij zou moeten zijn. We kunnen daar niet mee leven en zullen nu zo snel mogelijk een juridische procedure starten”, aldus Gaby Perin-Gopie, voorzitter van CNV Zorg en Welzijn. (ANP)