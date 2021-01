CNV over vaccinaties: wie hard schreeuwt, is eerst aan de beurt

Vakbond CNV Zorg & Welzijn wil snel duidelijkheid over welke zorgverleners wanneer aan de beurt zijn bij de inenting tegen het coronavirus. “Nu lijkt het dat wie het hardst schreeuwt, het eerst aan de beurt is”, aldus de vakbond. Maandag werd bekend dat zorgmedewerkers van verpleeghuizen vanaf woensdagochtend worden gevaccineerd, twee dagen eerder dan eerst gedacht. Verleners van acute zorg, zoals ambulancepersoneel en ic-medewerkers, worden ook vanaf woensdag geprikt.

Onder meer medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) moeten worden opgenomen in de prioriteitenlijst van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), aldus CNV. “In de ggz wordt vaak onder dezelfde omstandigheden gewerkt als in de ziekenhuizen waar het gaat om het leveren van acute zorg.”

Aanpassing RIVM-richtlijnen

Ook wil de bond dat zorgmedewerkers beter worden beschermd tegen de nieuwe, gemuteerde variant van het virus. Die lijkt nog besmettelijker en is na uitbraken in Engeland ook al in Nederland opgedoken. “Dit vraagt om een aanpassing van de huidige RIVM-richtlijnen”, schrijft de bond. Op dit moment schrijft die richtlijn voor dat een FFP2 masker (een mond-neusmasker dat zowel patiënt als zorgverlener beschermt) gedragen wordt bij handelingen met een hoog risico bij patiënten met Covid-19. CNV vindt dat het masker voortaan standaard gebruikt moet worden bij het werken met besmette patiënten.

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: “De komende maanden worden toch al bijzonder zwaar voor het zorgpersoneel, als we niet beter voor hen gaan zorgen, dan dreigt een lijdensweg met permanente gevolgen voor de kwaliteit van de gezondheidszorg.” (ANP)