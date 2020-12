CNV vindt dat vaccinatieplan kabinet tekortschiet

Vakcentrale CNV is van mening dat de vaccinatieplannen van het kabinet onvoldoende zijn. Er moet snel een grootschalig vaccinatieplan komen, meent de bond. “Het inenten van miljoenen mensen is een immense, ongekende operatie zoals nooit eerder vertoond in Nederland. Het kabinetsplan sorteert daar echter nauwelijks op voor”, stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.