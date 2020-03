‘Code rood’ in Breda, Rotterdam bereidt zich voor

Het Amphia ziekenhuis in Breda waarschuwt voor overbelasting van de intensive care als gevolg van een toestroom van patiënten die besmet zijn met het corona-virus. “Het is code rood”, aldus bestuursvoorzitter Olof Suttorp in BN De Stem in reactie op de groeiende druk op mensen en middelen.

Momenteel zijn acht van de 30 IC-bedden bezet door corona-patiënten, die aan de beademing liggen. De overige twaalf worden verpleegd in quarantainekamers. Op donderdag 12 maart bezweek in het Amphia ook een tweede patiënt aan het virus. Volgens BN De Stem gaat het om een oudere inwoners uit Zundert.

Het aantal coronapatiënten neemt zo snel toe dat het ziekenhuis er rekening mee houdt dat de intensive care over enkele dagen vol komt te liggen. Het probleem zit met name in de beperkte hoeveelheid mensen en middelen. “Dan praat je over gekwalificeerde IC-verpleegkundigen en voldoende beademingsapparatuur”, aldus Suttorp tegenover BN De Stem. “We zijn druk doende om die capaciteit te verhogen. Maar dat is niet gemakkelijk aangezien alle ziekenhuizen in Brabant in hetzelfde schuitje zitten.’’

Ook elders in Nederland stellen ziekenhuizen alles in het werk om de capaciteit van de IC uit te breiden. Zo kondigden het Maasstad Ziekenhuis en het Franciscus & Vlietland in Rotterdam aan geplande operaties af te zetten om personeel vrij te maken voor de zorg voor patiënten met het coronavirus .

“Omdat we de capaciteit van onze IC van 21 bedden vergroten naar 26 bedden, waarvan er 19 voorzien zijn van beademingsapparatuur, moeten we de geplande zorg zoals poliklinische afspraken en operaties afschalen waar dat kan”, zegt bestuursvoorzitter Peter Langenbach van het Maasstad uit. “Daarmee maken we niet alleen medewerkers vrij voor de acute zorg voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus, maar besparen we ook op de steeds schaarser wordende beschermingsmaterialen.”

Het Maasstad Ziekenhuis denkt op deze manier ook goed in te kunnen spelen op het toenemende ziekteverzuim onder de medewerkers ten gevolge van het coronavirus (COVID-19). “Als de zorg op de poliklinieken en de operatiekamers minder wordt, zijn er meer medewerkers vrij voor de acute zorg”, aldus Langenbach. “Zo voorkomen we dat de werkdruk in het ziekenhuis onacceptabel hoog wordt.”