‘Code zwart dreigt voor Jeugdbescherming’

De jeugdbescherming is een onderdeel van de jeugdzorg dat na beoordeling van de rechter helpt bij zeer dringende situaties. “Wij kunnen in deze sector, met dit personeel en met dit geld, niet alles blijven doen wat wij moeten doen”, zegt Van Aar. Ze laat het woord ‘sterfhuisconstructie’ vallen en waarschuwt voor code zwart.

Noodkreet

De staking is een laatste noodkreet van de sector, benadrukt Van Aar. Ze spreekt van frustratie omdat zowel het ministerie als de gemeentes, verantwoordelijk voor de jeugdzorg, niet lijken te zien dat het water de hulpverleners aan de lippen staat.

Vooralsnog gaan de crisiszorg en de huisbezoeken wel door, maar het is niet uitgesloten dat bij een volgende actie ook die geen doorgang meer kunnen vinden. Over een maand is overleg over een eventueel vervolg van de staking.