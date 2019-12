Cohesie benoemt nieuwe bestuursvoorzitter

Leo Kliphuis is per 1 februari 2020 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur bij huisartsenorganisatie Cohesie in Venlo. Hij volgt in de ze rol Rob van ’t Hullenaar op, die sinds april 2019 als interim-bestuursvoorzitter optrad.

Kliphuis (58) heeft uitvoerige bestuurlijke ervaring in de eerstelijns zorg, onder meer als directeur bij de Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerste lijn, voorloper van eerstelijns platform InEen. Als zelfstandig adviseur is Kliphuis daarnaast sinds 2010 actief in ontwikkeling en implementatie van strategie, beleid en bekostigingsvraagstukken bij verschillende organisaties in de zorg als in de medische diagnostiek.

“Ik zie het gezond houden van de huisartsenzorg met een focus op inhoud en kwaliteit als mijn belangrijkste opdracht binnen Cohesie”, aldus Kliphuis over zijn nieuwe functie.