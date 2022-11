Concentratie chirurgie verbetert kinderoncologie

Neuroblastoom is een tumor van het sympathische zenuwstelsel, die voornamelijk bij jonge kinderen voorkomt. Jaarlijks krijgen 25 kinderen in Nederland de diagnose. Een operatie om het tumorweefsel weg te halen, vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling. Sinds november 2014 is de zorg voor kinderen met een solide tumor, waaronder neuroblastoom, geconcentreerd in één nationaal onderzoeksziekenhuis, het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

Vergelijking

Om de gevolgen hiervan te onderzoeken, keken onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum naar het medisch dossier van 244 kinderen die tussen 1998 en 2014 in de vijf voormalige kinderoncologische centra in Nederland zijn geopereerd. Zij vergeleken deze gegevens met die van de 111 kinderen wiens operatie tussen 2014 en 2021 in het Prinses Máxima Centrum is uitgevoerd.

De onderzoekers zagen dat operaties na de concentratie van zorg 40 procent korter duurden. Daarbij was er een sterke afname van bloedverlies tijdens de operatie, van gemiddeld 450 milliliter naar 50 milliliter.

Minder heroperaties

Het aantal bijwerkingen in de eerste maand na de operatie bleef hetzelfde, ontdekten de onderzoekers, maar de ernst van de bijwerkingen verminderde. Vóór de concentratie van chirurgie was vaker sprake van gevolgen van de operatie waarvoor nogmaals geopereerd moest worden, en die in sommige gevallen levensbedreigend waren.