Concentratie zorg bij vier Friese ziekenhuizen mislukt

Weinig voordelen

Dat zegt bestuursvoorzitter Marcel Kuin van de Antonius Zorggroep en woordvoerder van de vier ziekenhuizen van het Fries Zorglandschap – opgericht om de concentratie van de specialismen te coördineren. Fries Zorglandschap blijkt al in december te zijn ontbonden, staat in het jaarverslag van Nij Smellinghe in Drachten, dat vandaag verscheen: “In 2019 is gebleken dat er te weinig voordelen zijn om samen tot locatieprofielen per ziekenhuis te komen.”

In de plannen zouden chirurgische specialismen in minimaal twaalf centra worden ondergebracht bij één van de vier ziekenhuizen. De Friezen dachten onder andere aan borstkanker, darmchirurgie, prostaatkanker, pijnbehandeling en oogheelkunde, maar er werden slechts enkele centra gerealiseerd.

Meerjarencontracten

Belangrijke reden voor het mislukken van de concentratie was dat de grootste zorgverzekeraar in de provincie, De Friesland, meerjarencontracten afsloot met het Antonius Ziekenhuis en Tjongerschans (drie jaar met een optie op twee jaar extra), maar niet bij Nij Smellinghe en Medisch Centrum Leeuwarden. Daardoor is er volgens Kuin “geen gelijk speelveld en wordt verschuiving van zorg moeilijker te realiseren.”

Ook bleken zorginhoudelijke normen vorig jaar soepeler uit te pakken dan verwacht. Enkele maatschappelijke wetenschappelijke verenigingen binnen de FMS besloten de minimum-volumenormen voor behandelingen toch niet hoger vast te stellen, zodat de Friese ziekenhuizen daaraan nu kunnen voldoen. Ook werden de richtlijnen voor verbetering van de zorg op de seh’s en ic’s minder streng dan voorspeld: er hoeft niet altijd een intensivist exclusief voor de ic te zijn en een geriater voor de seh.

Faillissement

Bovendien hebben het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen en de concentratie van zorg bij de Treant Groep vorig jaar meegeholpen aan het einde van het samenwerkingsproject. Daardoor zijn er meer patiënten naar de vier Friese ziekenhuizen gegaan. Kuin: “Hierdoor zijn de volumenormen minder een bedreiging geworden.”

Ten slotte was het enthousiasme bij een deel van de medisch specialisten voor een verhuizing van hun werk naar de andere kant van de provincie gering, iets dat ook een belangrijke factor was bij het mislukken van de fusie van de Reinier Haga Groep en de wèl geslaagde, maar langdurige, fusie bij het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn, Purmerend, Enkhuizen, Volendam).

Kleinere verbanden

Kuin zegt dat de vier ziekenhuizen nu in kleinere verbanden op zoek gaan naar samenwerking. Zo wil MCL meer samenwerken met Tjongerschans en gingen de maag-, darm- en leverartsen van Nij Smellinghe onlangs samenwerken met het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Wel blijft het oncologisch netwerk van de vier Friese ziekenhuizen intact, plus de gezamenlijke inkoop en de ontwikkeling van ict (onder meer e-health).