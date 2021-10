Organisaties krijgen meer voor elkaar in een netwerk

Tijdens het congres ‘Van ketenzorg naar netwerkzorg’ dat woensdag plaatsvond in de Jaarbeurs Utrecht, werd al snel duidelijk in welke stroomversnelling de ontwikkelingen zijn geraakt door corona. Organisaties waren in staat om sneller op te schalen, kortere lijntjes te hebben en de samenwerking verder te verdiepen. Netwerkzorg geeft organisaties de mogelijkheid om problemen samen op te lossen, wat individueel niet zou lukken.

André Wiertsma, Neyenrode Business Universiteit, stelt in zijn opening dat samenwerken moeilijk is op ieder niveau. De technologische ontwikkelingen gaan snel. Organisaties gaan iets langzamer. De politiek ontwikkelt volgens Wiertsma nog een stapje langzamer mee. “We doen ook nog te veel aan ‘splitsingsdenken’” stelt Wiertsma. Het is daarbij onrechtvaardig om ongelijke mensen gelijk volgens richtlijnen en protocollen te behandelen. Wiertsma: “Veel patiënten passen een confectiepak, maar sommigen behoeven een maatpak.”

Organisatievormen

Patrick Kenis, Tilburg University, zegt dat je per project uit verschillende organisatievormen kunt kiezen. Hij is van mening dat organisatienetwerken belangrijk zijn. Je kunt vanuit een netwerk samen een resultaat tot stand brengen. Dit zou geen van de organisaties afzonderlijk lukken.

Toekomstbestendige zorg

Rutger de Vries, Zilveren Kruis, ziet de noodzaak tot transformatie wanneer toekomstbestendige zorg de wens is. De netwerkzorg heeft daarin volgens de verzekeraar een belangrijke plaats. Deze houdt de zorg toegankelijk en biedt de juiste zorg op de juiste plek. Landelijk en regionaal regelen en afstemmen vanuit een netwerkorganisatie, waarbij de verschillende partijen hun eigen bijdrage leveren.

Toezicht

Angelique Schoemakers, IGJ, benadrukte dat de inspectie het veld volgt en ‘agenderend en stimulerend’ toezicht wil houden met een integrale blik. Bij dat toezicht kijken ze naar integrale zorg, mantelzorg en veiligheid, waarbij de patiënt centraal staat. Ook bij netwerkzorg wil de IGJ een inspanning zien van de partijen en samen reflecteren.

Spaghetti

‘Twente Beter’ en ‘Nijmegen op een lijn’ zijn projecten van respectievelijk Zorggroep Twente en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis om de zorg meer lijnloos te organiseren. De zorg bestaat uit een ‘spaghetti’ aan netwerken, en vanuit een regiovisie is dat te coördineren. “Bestuurders spelen daarbij een belangrijke rol”, aldus Hilde Dijstelbloem, bestuursvoorzitter Zorggroep Twente.

