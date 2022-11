Conny Bödeker is op 15 oktober 2022 toegetreden tot de raad van toezicht van Daelzicht.

Bödeker is verbonden aan het Máxima MC, ziekenhuis in Veldhoven en Eindhoven als manager HRM Vanwege haar kennis en expertise op het gebied van Kwaliteit en HR is Conny tevens lid van de commissie Kwaliteit & HR.

Zorgorganisatie Daelzicht biedt op ruim tachtig locaties in Limburg wonen, zorg en behandeling, dagbesteding en thuisondersteuning voor zo’n tweeduizend kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.