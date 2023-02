Consortium vraagt ruim 130 miljoen voor modernisering zorgopleiding

Het collectief DUTCH (Digital United Training Concepts for Healthcare) heeft via VWS een aanvraag van 131,6 miljoen euro ingediend bij het Nationaal Groeifonds. De ruim veertig samenwerkende partijen – waaronder ziekenhuizen, opleidingsinstellingen, (technische) universiteiten en private partijen – willen technologie inzetten om zorgpersoneel innovatief op te leiden en zo bij te dragen aan een leven lang leren en ontwikkelen.

De doelen van het voorstel sluiten naadloos aan bij de uitdagingen van de groeiende zorgvraag enerzijds en krapte op de arbeidsmarkt anderzijds, de noodzaak tot anders leren en werken en het versneld toepassen van innovaties, zoals geformuleerd in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

“DUTCH beoogt een transformatie van scholing, bij- en omscholing van zorgprofessionals door middel van schaalbare digitale leermiddelen en fysieke en virtuele simulatie”, staat in de aanvraag. Naast de aangevraagde 131,6 miljoen euro leggen de partijen zelf 48,4 miljoen in waardoor het totaalbedrag komt op 180 miljoen euro.

Moderner opleiden

Dat geld steekt DUTCH in modernere manieren van opleiden en ontwikkelen in de zorg. In eerste instantie gaat het om operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en radiodiagnostisch laboranten. Daarna kan het hightech opleiden uitrollen naar andere beroepen. Dat moet leiden tot meer opleidingscapaciteit en opleidingen op maat om zo het personeelstekort terug te dringen en zorgpersoneel te behouden. De opleidingsregio’s gaan per regio de initiatieven coördineren, zo staat in het plan.

Extended Reality

Voorbeelden van technologie die DUTCH wil inzetten, zijn onder meer Extended Reality (XR) en simulatoren. “Neem als voorbeeld dat je moet leren een blinde darm te opereren”, vertelde Jaap Bonjer eerder in een interview met Zorgvisie. Hij is afdelingshoofd heelkunde van het Amsterdam UMC en drijvende kracht achter het consortium. “Dan moet je als operatieteam wachten tot er een patiënt langskomt voor die behandeling. Met simulatoren kan je dat gewoon inroosteren.”

In juli beslist het Groeifonds of de aanvraag wordt toegekend.